Сборная Украины попала в число финалистов Евробаскета-2017

Сборная Украины по баскетболу стала участником Евробаскета-2017, заняв последнее проходное место (4-е) в виртуальной таблице команд, оказавшихся 2-ми в своих группах, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинцы прошли в финальный раунд благодаря разгромной победе сборной Германии над Нидерландами. Матч двух соседей завершился со счетом 51:82 в пользу гостей из Германии.

Победа немцев с преимуществом более чем в 30 очков лишила хозяев паркета шансов на выход в финальный турнир, чем воспозьзовалась команда Украины.

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Подопечные Евгения Мурзина заняли 4-е место в таблице команд, занявших 2-е места в своих отборочных группах, опередив сборные Нидерландов, Боснии и Герцеговины и Эстонии. Вместе с украинцами со 2-го места в своей группе в финал Евробаскета попали команды Исландии, Великобритании и Грузии.

Чемпионат Европы по баскетболу-2017 пройдет с 31 августа по 17 сентября в Израиле, Румынии, Турции и Финляндии.