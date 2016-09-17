Сборная Украины проиграла Словении в последнем матче отбора Евробаскета-2017

В столичном Дворце спорта завершился матч 6-го тура отборочного турнира Евробаскета-2017, в котором сборная Украины проиграла команде Словении и осталась на 2-м месте в итоговой турнирной таблице группы, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 69:80.

Украинцы действовали на равных с соперником на протяжении 3-х четвертей матча. Наши с минимальным преимуществом выиграли первую 10-минутку (17:15), а затем обменялись с соперником победами во втором-третьем периодах (19:27 и 19:11). Решающей в этом матче стала заключительная четвертая четверть, когда украинцы проиграли с разницей в 13 очков - 27:14.

Самым результативным игроком в составе украинцев стал Денис Лукашов, который набрал 14 баллов.

Таки образом, наша команда набрала в 6 матчах 4 победы, по два раза обыграв команды Болгарии и Косово. Вместе с тем, мы проиграли оба матча Словении с разницей "-17".

Судьба путевки сборной Украины на Евробаскет-2017 решится по итогам всего отборочного турнира, сегодня вечером.

Как собщал УНИАН, согласно регламенту соревнований в финальный турнир попадают победители квалификационных соревнований и 4 лучшие команды из занявших 2-е места в своих группах.