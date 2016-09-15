"Будивельник" подписал американского разыгрывающего Генри Дугата

Американский разыгрывающий Генри Дугат (183 см, 82 кг) будет играть за киевский «Будивельник» в сезоне 2016/17.

Защитник уже прилетел в Украину и прошел медобследование в Киеве.

В прошлом сезоне Генри играл во Франции за «Гавр», где приносил команде 10,6 очка + 2,9 подбора + 2,5 передачи + 1,1 перехвата в национальном первенстве, а также 14,2 очка + 1,8 перехвата + 2,4 подбора + 2,8 передачи за игру в Кубке Европы ФИБА (12 матчей), при этом забивая 46,9 % дальних бросков.

За 4 сезона NCAA в составе «Бейлора» (2005-2009) Дугат приносил команде в среднем 10,5 очка + 3,6 подбора + 1,3 перехвата + 1,9 передачи за матч, при 36,7 % трехочковых.

До «Гавра» наш новичок выступал в Европе за венгерский «Атемерому» и немецкий «Феникс Хааген».

"Меня представили команде и я начал полноценно работать. Правда, пока тяжеловато после долгого перелета и акклиматизации. Но я думаю, что совсем скоро я вольюсь в процесс и смогу показывать все 100 %. Тем более, я знаю, что сезон уже близок, так что не остается ничего другого. Очевидно, что, как минимум в защите мне с моими параметрами лучше играть разыгрывающего, но мы еще не видим окончательного состава и тренерский штаб не имеет полной картины, чтобы планировать. Знаю, что наш главный тренер сейчас занят в украинской национальной сборной. Думаю, ближе к старту мы будем говорить о моей роли. Сейчас главное поскорее набрать кондиции и почувствовать ритм в товарищеских матчах", - отметил Дугат после первой тренировки в новом клубе.

Чемпионат Украины по баскетболу среди команд Суперлиги стартует в октябре.