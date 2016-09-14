Сборная Украины разгромила Косово в предпоследнем матче отбора Евробаскета-2017

В Вильнюсе на "Сименс-арена" завершился матч 5-го тура отборочного турнира Евробаскета-2017, в котором сборная Украины обыграла команду Косово с разницей в 39 баллов - 100:61, практически гарантировав себе выход в финальную часть турнира, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч проходил не в Киеве, где украинцы проводят все домашние матчи отбора Евробаскета-2017, а на нейтральной площадке - в столице Литвы, так как у Украина не признает государство Косово.

Тем не менее, сборная Украины чувствовала себя настоящим хозяином положения. Уже после первой 10-минутки игры преимущество подопечных Евгения Мурзина состовляло 19 очков - 30:11. И в дальнейшем оно только увеличивалось. Номинальные хозяева площадки выиграли вторую четверть (25:17), а затем и третью (26:8), доведя общи перевес до "+45". И только в заключительном периоде украинцы немного расслабились и дали сопернику чуть отыграть разницу в счете (19:25).

Самым результативным игроком в составе сборной Украины стал Александр Мишула, на счету которого 21 балл.

Таким образом, украинская команда гарантировал себе 1-2 места в группе вместе с командой Словении. Судьба 1-го места будет решена в очном поединке в Киеве. Украинцы займут 1-е место, если обыграть соперника с разницей "+8" и более.

Согласно регламенту соревнований, в финальный турнир Евробаскета попадают победители всех квалификациооных групп плюс 4 лучшие команды из тех, которые заняли 2-е места в своих группах. Сборная Украины лидирует в заочном споре команд, идущих на 2-м месте,