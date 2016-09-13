Сборная Украины сыграет матч отбора Евробаскета-2017 с Косово на нейтральной площадке в Вильнюсе

В матче 5-го тура отбора подопечные Евгения Мурзина на "Сименс-арене" в Вильнюсе сыграют со сборной Косово, сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Фактически этот матч должен быть домашним для украинцев, но из-за отсутствия дипломатических отношений между Украиной и непризнанной республикой Косово поединок со сборной этой страны предстоит сыграть в Литве. Следовательно, "сине-желтые" будут номинальными хозяевами грядущего противостояния.

Состав сборной Украины выглядит таким образом: 1. Денис Лукашов, 2. Клим Артамонов, 3. Александр Липовый, 4. Руслан Отверченко, 5. Александр Мишула, 6. Владимир Конев, 7. Вячеслав Бобров, 8. Кирилл Фесенко – капитан, 9. Вячеслав Кравцов, 10. Максим Корниенко, 11. Артем Пустовой, 12. Александр Рябчук.

Главный тренер: Евгений Мурзин. Ассистенты главного тренера: Александр Лохманчук, Ярослав Зубрицкий, Олег Юшкин, Александр Ворона.

Это будет второй очный матч команд в нынешнем Евробаскете.

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По регламенту квалификационного турнира Евробаскета в финальную стадию квалифицируются победители семи отборочных групп и четыре лучшие команды из тех, что займут вторые места.

На данный момент сборная Украины занимает 2-е место в своей отборочной группе, но является лучшей из команд, которые занимают 2-е места в других группах.

Матч Украина - Косово состоится в Вильнюсе 14 сентября. Начало игры в 19.00.