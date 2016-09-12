Луцкий "Волыньбаскет" пополнил состав участников баскетбольной Суперлиги

Луцкий "Волыньбаскет" стал 11-м участником следующего сезона чемпионата Украины среди команд Суперлиги. Об этом сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Отмечается, что клуб заплатил заявочный взнос, выполнив все требования для вступления в элитный дивизион чемпионата Украины.

Ранее ожидалось, что в следующем сезоне примет участие десять клубов: "Химик" (Южный), "Кривбасс" (Кривой Рог), "Черкасские Мавпы", МБК "Николаев", БК "Запорожье", БИПА (Одесса), "Будивельник" (Киев), "Днепр", "Кремень" (Кременчуг), "Политехник" (Харьков).

Напомним, минувший сезон Суперлиги "Волыньбаскет" завершил на восьмом месте среди девяти команд.

Новый сезон Суперлиги стартует 30 сентября.