В Одессе открыли Музей баскетбольной славы

В помещении одесской СДЮСШОР имени Бориса Литвака был открыт Музей баскетбола. Об этом сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

В Музее можно увидеть архивные фотографии из истории одесского баскетбола, кубки и медали, которые выигрывали одесские баскетболисты в разные годы, коллекцию баскетбольных сувениров и много другого.

Сейчас Музей баскетбольной славы состоит из трех отделений - мемориального кабинета Бориса Литвака, зала славы СДЮСШОР имени Литвака, а также непосредственно зала баскетбольной славы Одессы.

Отметим, что команды из Одессы - "БИПА-Мода" и МБК "Одесса" - четыре раза становились чемпионами Украины среди мужских команд. Кроме того, клуб "Химик" из города Южный в Одесской области выиграл два последних чемпионата украинской баскетбольной Суперлиги.

Также МБК "Одесса" является победителем NEBL (Восточно-Европейской баскетбольной лиги) 2001 года, а "Химик" в сезоне 2005/06 становился финалистом Кубка вызова ФИБА.

Борис Литвак - прославленный детский баскетбольный тренер и общественный деятель. Он ушел из жизни в 2014 году.