Сборная Украины добыла ключевую победу в отборе на Евробаскете-2017

Сборная УКраины победила команды Болгарии в выездном матче 4-м туре отборочного турнира к Евробаскету-2017. Встреча, состоявшаяся в предместье Софии, городе Ботевграде, завершилась со счетом 72:67 в пользу подопечных Евгений Мурзина.

По ходу третьей четверти Украина выигрывала с разницей в 12 очков, но к концу встречи хозяева сократили отставание до двух баллов. Тем не менее, в концовке поединка гости смогли сохранить необходимый для себя результат.

Самым результативным игроком матча стал украинский центровой Вячеслав Кравцов, набравший 18 очков. Также отметим дабл-дабл Вячеслава Боброва - 13 очков и 10 подборов.

Болгария - Украина - 67:72 (18:16, 11:19, 15:20, 23:17)

У: Кравцов (18 + 3 блок-шота), Лукашов (14 + 6 подборов), Бобров (13 + 10 подборов + 5 передач), Конев (7), Липовый (5 + 6 подборов), Рябчук (4), Мишула (4), Фесенко (3 + 5 подборов), Пустовой (2), Отверченко (2), Корниенко (0), Артамонов (0).

Таким образом, теперь у сборной Украины три победы и одно поражение в групповом турнире Евробаскета-2017. Команда находится на втором месте в группе, имея разницу мячей, которая позволяет квалифицироваться на Евробаскет-2017.

Далее украинская команда проведет 14 сентября домашний матч против сборной Косово, который состоится в Вильнюсе. 17 сентября подопечные Евгения Мурзина сыграют последний матч отборочного турнира - в киевском Дворце спорта против Словении. По итогам последней игры станет известно, попадет ли сборная Украины в финальную часть чемпионата Европы.