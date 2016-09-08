Мурзин хотел удивить словенцев и почти достиг цели - Медведенко о матче отбора Евробаскета

Медведенко не советует драматизировать ситуацию, отмечая, что Словения – очень крепкая команда, с очень хорошими исполнителями, сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

"Не удивительно, что сборной Украины не удалось выиграть эту игру", - оценил матч Медведенко.

"Тренер украинцев Мурзин попытался удивить словенцев и в какой-то мере это ему удалось. Будем смотреть, как получится у него в Киеве. По большому счету, в этой игре украинцы не дали разогнаться словенцам и использовать на полную их главное оружие. Это важно. Потому что если двум братьям Драгичам дать волю, они привозят такую разницу. А так, сборной Украины удалось стабилизировать игру, ребята не дали сопернику играть в свой баскетбол, навязали ему тягучую вязкую игру. Наше преимущество - у нас есть сильные центровые, которые могут решать судьбу матча под кольцом. Если то же самое произойдет в Киеве, у нас будет шанс победить." - отметил игрок.

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Говоря о перспективе команды в целом, Медведенко отметил: "Нам надо настраиваться на каждую игру. С учетом того, что с Косово играем на нейтральной территории (в Вильнюсе 14 сентября – ред.). В этой игре вообще ничего не понятно. А с болгарами будет бой. Это непростой соперник. Так что, нам надо настраиваться на каждую игру и играть в ней на победу, а не смотреть так, мол 17-го играем со словенцами и там уже решим (Украина примет Словению в заключительном, 6-м, туре отборочного турнира 17-го сентября в киевском Дворце Спорта, начало матча в 16:00 – ред.). А Словения, на мой взгляд, суперзвездная команда. Это при том, что они в матче с украинцами не показали и половины своей истинной силы".

Как сообщал УНИАН, накануне сборная Украины проиграла команде Словении (77:84) и уступила словенцам лидерством в группе. Ранее украинцы выиграли у команд Болгарии и Косово и занимают 2-е место в групповом турнире.