Сборная Украины потерпела первое поражение в отборочном турнире к Евробаскету-2017

Сборная Украины по баскетболу проиграла Словении в гостевом матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2017 года. Счет матча - 84:77.

Самым результативным и самым полезным в составе сборной Украины стал разыгрывающий Денис Лукашов, который набрал 14 очков и 5 передач, собрав 19 баллов рейтинга эффективности.

У сборной Словении лучшим стал защитник Зоран Драгич, набравший 28 очков и 7 подборов. При этом его брат, звездный плеймейкер "Майами Хит" Горан Драгич отметился всего 6 очками.

Словения - Украина - 84:77 (23:15, 22:24, 24:17, 15:21)

Украина: Лукашов (14 + 5 передач), Фесенко (10), Отверченко (9), Рябчук (8), Мишула (8), Бобров (7 + 7 подборов), Липовый (6 + 6 передач + 5 потерь), Корниенко (6), Артамонов (4), Кравцов (4), Пустовой (0 + 4 подбора), Глебов (0).

По итогам трех туров отборочного турнира сборная Украины с двумя победами и одним поражением занимает второе место в группе. Следующий матч команда Евгений Мурзина проведет на выезде 10 сентября с Болгарией.