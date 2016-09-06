В сборной Украины произошла замена накануне матча отбора Евробаскета со Словенией

Сегодня днем национальная мужская сборная Украины отправилась в Словению на матч 3-го тура квалификационного тура Евробаскета-2017, где встретятся лидеры Группы Е - сборные Словении и Украины, сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

На Балканы сборная Украины отправилась без Владимира Конева, который восстанавливается после повреждения в игре с командой Косово, но с Дмитрием Глебовым, который готов впервые выйти на паркет в этом отборе. Это единственная замена в команде.

Первые два тура квалификационного турнира подопечные Евгения Мурзина прошли без очковых потерь. Одержаны победы дома над болгарами и в гостях над сборной Косово. Теперь на очереди – сборная Словении. Она тоже одержала две победы на старте квалификационного турнира. Таким образом 7 сентября в противостоянии Словения - Украина будет определен единоличный лидер Группы Е.

Читайте такжеСборная Украины одолела Косово в матче отбора Евробаскета-2017

Перед отлетом главный тренер украинской сборной Евгений Мурзин охарактеризовал ближайшего соперника в квалификационном турнире Евробаскета-2017: "Словения очень сильная команда, ее возглавляет тренер из НБА Игорь Кокошков (работает ассистентом главного тренера в команде "Юта Джаз" - ред.). Под него приехали фактически все сильнейшие игроки. Мы играли со Словенией в 2013-м в Любляне, тогда это была молодежная команда, и мы ей уступили шесть очков (63:69 – ред.) Сейчас это совсем другая команда. Мы пересматривали ее игры, она демонстрирует современный баскетбол, думающий, агрессивный, имея таких исполнителей. Будет не легко. Но мы готовы".

Начало матча Словения - Украина 7 сентября в 21:00 по киевскому времени.