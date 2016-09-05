Чемпион украинской Суперлиги "Химик" усилился американским защитником

Южненский "Химик" подписал контракт на следующий сезон с американским защитником Джейми Смитом, сообщает "Планета Баскетбол", ссылаясь на агентство игрока.

27-летний баскетболист провел минувший сезон в составе бельгийского "Льежа", набирая 15,7 очка и 3,3 передачи в среднем за матч чемпионата страны.

Ранее он выступал в Европе за швейцарский "Фрибург" и португальскую "Лузитанию".

Отметим, что Смит стал вторым американским легионером, который усилил украинские клубы перед следующим сезоном. Ранее одесская БИПА объявила о заключении контракта с защитником Кеннетом Фанденберком.

В следующем сезоне "Химик" кроме украинской Суперлиги будет выступать в Лиге чемпионов ФИБА.