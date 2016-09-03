Сборная Украины одолела Косово в матче отбора Евробаскета-2017

В Косовской Митровице завершился матч 2-го тура отбора Евробаскета-2017, в котором сборная Украины обыграла команду Косово, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 70:63 в пользу гостей.

Игра проходила в упорной и крайне напряженной борьбе. Первая четверть завершилась вничью (17:17). Во второй минимальное преимущество добыли баскетболисты Косово (17:15), но после большого перерыва, в третьей 10-минутке украинцы вернули статус-кво, выиграв с тем же 2-очковым перевесом (18:20).

Все решилось в заключительной четверти матча которую гости провели намного уверенне и смогли создать даже небольшой запас в счете - 11:18 в четверти и 63:70 в общем счете.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Максим Корниенко, на счету которого 20 очков.

Таким образом, сборная Украины одержала вторую победу подряд на старте отбора Евробаскета (ранее была обыграна команда Болгарии - 79:69) и лидирует в турнирной таблице вместе с командой Словении, которая ранее обыграла Косово, а сегодня, в совю очередь, была сильнее Болгарии - 83:78.

У лидеров группы - Украины и Словении - по две победы из двух возможных.

В среду, 7 сентября, состоятся матчи Болгария - Косово и Словения - Украина.