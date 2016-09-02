Сборная Украины по баскетболу отправилась в Косово на матч отбора Евробаскета-2017

Сегодня утром национальная мужская сборная Украины отправилась в Косово на матч 2-го тура квалификационного турнира Евробаскета-2017, сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Главный тренер команды Евгений Мурзин взял с собой всех, кто одержал победу на старте отбора 31-го августа в Киеве в матче с командой Болгарии. Соответственно, Дмитрий Глебов остался в Украине. Оценив его кондиции тренер решил приберечь игрока до следующих, не менее важных матчей отбора.

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Перед отлетом Евгений Мурзин охарактеризовал ближайшего соперника в квалификационном турнире Евробаскета-2017:

- Информацией по сборной Косово владеем в достаточной степени. Вы знаете, у них играет американец Джастин Долман, который представляет "Барселону". Есть два игрока задней линии, которые хорошо забрасывают трехочковые. Грязная команда, контактная команда - сугубо сербская школа. Игроков такого плана, как Кравцов, Фесенко и Пустовой они не имеют, поэтому в соперничестве с ними будем строить тактику, исходя из наших предпочтений.

В матче Косово - Украина, гостей представят:

1. Денис Лукашов, 2. Клим Артамонов, 3. Александр Липовый, 4. Руслан Отверченко, 5. Александр Мишула, 6. Владимир Конев, 7. Вячеслав Бобров, 8. Кирилл Фесенко – капитан, 9. Вячеслав Кравцов, 10. Максим Корниенко, 11. Артем Пустовой, 12. Александр Рябчук.

Главный тренер: Евгений Мурзин

Ассистенты главного тренера: Александр Лохманчук, Ярослав Зубрицкий, Олег Юшкин, Александр Ворона.

Как сообщал УНИАН, в первом туре отборочного турнира Евробаскета-2017 сборная Украины победила команду Болгарии со счетом 79:69. В параллельном матче, сборная Косово крупно уступила команде Словении со счетом 68:113.

Матч Украина-Косово состоится 3 сентября в 21:00 по киевскому времени.