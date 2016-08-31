Сборная Украины стартовала с победы над Болгарией в квалификации Евробаскета-2017

Сборная Украины выиграла первый матч квалификации Евробаскета-2017, уверенно одолев на домашней площадке команду Болгарии - 79:69, сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Начала поединок украинская сборная с Лукашовым, Липовым, Коневым, Бобровым и Фесенко в стартовом составе. Дебют поединка полностью остался за сборной Украины, которая оформила эмоциональный рывок на первых минутах матча. Трехочковый Лукашова, эффектный данк Боброва и удачная игра в трехсекундной обеспечили подопечным Мурзина солидный гандикап - 12:2.

Уже в стартовом периоде наставник украинской сборной, как и обещал, применил широкую ротацию, полностью изменив пятерку по окончанию 5 игровых минут. Болгары сумели приостановить спурт хозяев, однако сбившись на броски из-за дуги, за первый период набрали лишь 10 очков.

После первого перерыва хозяева еще больше прибавили в игре на щитах: Кравцов и Фесенко не оставляли шансов своим оппонентам, собирая подборы, как в своей так и в чужой краске, раз за разом переигрывая менее габаритных болгарских бігменів. Именно доминирование в трехсекундной, 50% в бросках с игры и качественная игра в защите стали ключом к успеху в первые 20 минут игры. Перекрыв кислород лидерам гостей Везенкову и Босту, сборная Украины выиграла первую половину с преимуществом +17.

После большого перерыва кардинальных изменений на площадке не произошло. Украинская сборная продолжала успешно заигрывать в трехсекундной центровых, а неприятным звоночком для болгар стал пятый фол центрового Ваклинова. 15-й номер был чуть ли не единственным бигмэном, который по габаритам мог соперничать с украинскими соперниками.

Во заключительной четверти встречи подопечные Мурзина продолжали диктовать свои условия на площадке, действуя энергичнее и разнообразнее соперника. Сохранив комфортное двузначное преимущество после третьего периода, украинская команда не собиралась расставаться с ним и в заключительной десятиминутке. Своевременные попадания от Липового и Отверченко очень гармонично дополняли доминирование Фесенко и Кравцова в краске.

Подопечные Любомира Минчева сумели немного подобраться к сопернику под занавес встречи, однако ни времени, ни сил на полноценный камбэк у болгар не хватило. Сборная Украины выиграла первый матч отбора на Евробаскет-2017 со счетом 79:69.

С дабл-дабл закончили матч Фесенко и Липовый. Первый набрал 15 очков и сделал 10 подборов. У второго, соответственно, 12 очков и 10 передач.

Следующий поединок квалификации подопечные Евгения Мурзина проведут 3-го сентября на выезде против Косово.