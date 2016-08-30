В состав сборной Украины на квалификацию Евробаскета-2017 вошли 13 человек
Завтра национальная команда начнет выступления в отборе к чемпионату Европы с домашнего матча против Болгарии.
Главный тренер сборной Украины Евгений Мурзин назвал окончательную заявку команды на квалификацию Евробаскета-2017, в которую вошли 13 игроков. Об этом сообщает Sport Arena.
Полностью состав сборной Украины выглядит следующим образом:
Защитники: Денис Лукашов (без клуба), Александр Липовый (без клуба), Клим Артамонов (БИПА), Александр Рябчук (Химик), Александр Мишула (Днепр), Руслан Отверченко (без клуба);
форварды: Максим Корниенко (Лукойл Академик, Болгария), Вячеслав Бобров (Кемпер, Франция), Владимир Конев (Химик), Дмитрий Глебов (без клуба);
центровые: Артем Пустовой (без клуба), Кирилл Фесенко (Авеллино, Италия), Вячеслав Кравцов (без клуба).
Отметим, что в заявку на каждую следующую встречу квалификации могут попасть не более 12 исполнителей.
Напомним, что первый матч квалификации Евробаскета-2017 Украина проведет завтра, 31 августа, с командой Болгарии в Киеве. Также в группе с Украиной находятся команды Косово и Словении.