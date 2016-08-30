В состав сборной Украины на квалификацию Евробаскета-2017 вошли 13 человек

Главный тренер сборной Украины Евгений Мурзин назвал окончательную заявку команды на квалификацию Евробаскета-2017, в которую вошли 13 игроков. Об этом сообщает Sport Arena.

Полностью состав сборной Украины выглядит следующим образом:

Защитники: Денис Лукашов (без клуба), Александр Липовый (без клуба), Клим Артамонов (БИПА), Александр Рябчук (Химик), Александр Мишула (Днепр), Руслан Отверченко (без клуба);

форварды: Максим Корниенко (Лукойл Академик, Болгария), Вячеслав Бобров (Кемпер, Франция), Владимир Конев (Химик), Дмитрий Глебов (без клуба);

центровые: Артем Пустовой (без клуба), Кирилл Фесенко (Авеллино, Италия), Вячеслав Кравцов (без клуба).

Отметим, что в заявку на каждую следующую встречу квалификации могут попасть не более 12 исполнителей.

Напомним, что первый матч квалификации Евробаскета-2017 Украина проведет завтра, 31 августа, с командой Болгарии в Киеве. Также в группе с Украиной находятся команды Косово и Словении.