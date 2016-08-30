Бывшего баскетболиста сильнейшей лиги мира НБА в третий раз арестовали за ношение оружия

Экс-защитник клуба НБА "Орландо Мэджик" Кит Эпплинг в третий раз за последнее время попал в поле зрения правоохранительных органов, сообщает Isport.

Накануне полиция Детройта остановила машину, за рулем которой был Эпплинг, но после остановки, баскетболист снова возобновил движение. После, на обочине была найдена сумка с пистолетом.

Первый раз он был арестован за ношение оружия и хранение наркотиков, второй раз – в июле этого года – снова попался на ношении оружия.

В январе этого года выпускник Мичиган Стейт подписывал два 10-дневных контракта с Орландо Мэджик, которые все же не стали предлагать игроку полноценный контракт.

Опыт игры в НБА для баскетболиста измеряется пятью матчами, за которые он провел 27 минут на паркете и набрал 8 очков.