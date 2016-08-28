Экс-глава НБА и легендарный центровой "Хьюстона" избраны в Зал славы ФИБА

Бывший комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дэвид Стерн, а также нигерийско-американский центровой Хаким Оладжьювон избраны в Зал славы Международной федерации баскетбола (ФИБА), сообщает официальный сайт организации.

Дэвид Стерн руководил сильнейшей баскетбольной лигой мира с 1984-го по 2014-й год. Во время его руководства в НБА появились семь новых команд, а лига достигла больших успехов в коммерциализации и глобализации.

Хаким Оладжьювон выступал в НБА с 1984-го по 2002-й год. Он известен, прежде всего, как лидер команды "Хьюстон Рокетс", которая в 1994-1995 годах дважды выигрывала чемпионат. Оладжьювон считается одним из сильнейших центровых в истории баскетбола.

Также в Зал славы внесены:

Панайотис Фасулас (Греция), один из сильнейших центровых Европы в 80-х и 90-х годах прошлого века. Выступал за греческие ПАОК и "Олимпиакос". Чемпион Европы (1987 год), победитель Евролиги (1997 год).

Хуан-Антонио Сан-Эпифанио (Испания), легенда испанского баскетбола и, в частности, "Барселоны", в составе которой провел всю карьеру (1977 - 1995). Серебрянный призер Олимпиады (1984), вице-чемпион Европы (1983).

Мануэль Рага (Мексика), звезда европейского баскетбола 60-х и 70-х годов. Трехкратный победитель Кубка чемпионов. Первый неамериканец, который был выбран на драфте НБА (1970 год).

Мишель Тиммс (Австралия) - одна из лучших баскетболисток в истории Австралии. Двукратный призер Олимпийских игр, в течение четыре лет выступала в женской НБА.

Хорхе Канавеси (Аргентина) - тренер сборной Аргентины, которая в 1950 году выиграла чемпионат мира.