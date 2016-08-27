Главный тренер сборной Украины перед стартом отбора Евробаскета: "Доволен действиями команды в защите"

Наставник отметил, какие моменты жизни сборной на площадке и вне ее являются для него важными и пролил свет на список сборной, которая будет играть в квалификационном турнире к Евробаскету-2017, сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

"В целом я доволен результатами турнира в Эстонии (украинцы обыграли сборную хозяев 72:55, сборную Албании 71:65 и сборную Израиля 84:67). Это была наша последняя репетиция перед стартом в квалификации Евробаскета, возможность опробовать различные варианты командного взаимодействия в нападении и защите", - отметил Мурзин.

Говоря о том, что статистические показатели игроков колеблются от матча к матчу, Мурзин отметил: "Я нормально к этому отношусь. Ребята – не роботы. Бывает лучшая статистика, бывает хуже. Для меня самое главное, как они играют в защите, какое у них взаимодействие, какие ошибки они допускают. У меня есть градация ошибок. Если они технические, я с этим мирюсь, если они происходят из-за недопонимания чьего-то, это уже другой уровень ошибок. Поэтому я к этому нормально отношусь, если это технические ошибки, которые можно исправить. Этот турнир мы провели в первую очередь от защиты, я очень этим доволен. Позволили соперникам в каждой игре набирать меньше 70-ти очков. То, что обсуждали на собрании перед турниром, выполнили. Для меня самое главное не количество очков, набранных командой, а командная защита, командный дух, настроение, атмосфера в команде".

Касательно отдельных матчей, Мурзин отметил: "В матче с албанцами присутствовал недонастрой. Наверное, это моя ошибка, что я не смог настроить ребят на матч с Албанией. Ведь до нас она проиграла Израилю более 60 очков а потом около 50 очков эстонцам. А вот матч с Израилем - это был хороший матч".

А на вопрос, определился ли с составом команды на квалификационный турнир к Евробаскету, тренер ответил: "Практически да. Список объявлю во вторник. Я не думаю, что этот состав будет из 12-ти игроков. На матч с со сборной Болгарии может быть один состав. Позже я могу его корректировать".

Как сообщал УНИАН, сборная Украины начнет отбор к Евробаскету домашним матчем с командой Болгарии в среду, 31 августа, в Киеве.