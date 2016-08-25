Сборная Украины сохранила 38-ю позицию в рейтинге ФИБА
Бессменным лидером рейтинга остается сборная США.
Сборная Украины по баскетболу сохранила 38-ю позицию в обновленном рейтинге ФИБА, сообщает официальный сайт организации.
Среди европейских национальных команд Украина располагается на 18-й строчке.
Лидирует в рейтинге по-прежнему сборная США. Далее следуют сборные Испании, Сербии, Франции и Литвы.
Первая Десятка рейтинга выглядит так:
1. США - 1000,0
2. Испания - 665,0;
3. Сербия - 553,0;
4. Франция - 444,0;
5. Литва - 442,0;
6. Аргентина - 360,0;
7. Бразилия - 323,0;
8. Турция - 281,0;
9. Турция - 255,0;
10. Австралия - 243,0.
Также отметим, что среди соперников сборной Украины в отборочном турнире к Евробаскету-2017 Словения занимает 12-е место, Болгария - 51-е место, а сборная Косово пока что не проводила официальные матчи, потому в рейтинг не попала.