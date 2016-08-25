Сборная Украины сохранила 38-ю позицию в рейтинге ФИБА

14:34, 25 августа 2016
Баскетбол
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Бессменным лидером рейтинга остается сборная США.

Украина осталась на 38-м месте / FIBA/Ciamillo-Castoria/

Сборная Украины по баскетболу сохранила 38-ю позицию в обновленном рейтинге ФИБА, сообщает официальный сайт организации.

Среди европейских национальных команд Украина располагается на 18-й строчке.

Лидирует в рейтинге по-прежнему сборная США. Далее следуют сборные Испании, Сербии, Франции и Литвы.

Первая Десятка рейтинга выглядит так:

1. США - 1000,0

2. Испания - 665,0;

3. Сербия - 553,0;

4. Франция - 444,0;

5. Литва - 442,0;

6. Аргентина - 360,0;

7. Бразилия - 323,0;

8. Турция - 281,0;

9. Турция - 255,0;

10. Австралия - 243,0.

Также отметим, что среди соперников сборной Украины в отборочном турнире к Евробаскету-2017 Словения занимает 12-е место, Болгария - 51-е место, а сборная Косово пока что не проводила официальные матчи, потому в рейтинг не попала.

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