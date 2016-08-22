"Кремень" усилился четырьмя игроками перед следующим сезоном Суперлиги

Кременчугский "Кремень" накануне начала нового сезона в украинской Суперлиге подписал контракты с тремя новыми исполнителями. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

В частности, новичком команды стал 33-летний форвард Андрей Малыш, ранее выступавший в множестве клубов лиги - БК "Киев", "Черкасские Мавпы", БК "Донецк", "Ферро-ЗНТУ" (Запорожье), "Днепр". Минувший сезон он провел в составе киевского "Будивельника", набирая 11,6 очка и 4,8 подбора в среднем за игру.

Также команду усилил 20-летний защитник Андрей Кожемякин, который лишь в прошлом сезоне дебютировал в Суперлиге. В составе МБК "Николаев" он набирал 5,8 очка в среднем за матч.

Еще один новичок кременчугской команды 31-летний форвард Александр Шостуха в прошлом году также выступал в МБК "Николаев" со статистикой в 12,4 очка и 5,1 подбора. Перед этим он много лет защищал цвета родной ивано-франковской "Говерлы".

Первым легионером в истории "Кремня" стал 26-летний Амиль Хамзаев, известный по выступлениям в сборной Азербайджана по стритболу. Хамзаев два раза подряд становился неофициальным чемпионом своей страны в игре один на один.

Кроме того, "Кремень" продлил договор с одним из своих прошлогодних лидеров Максимом Балашовым, который, как и Малыш, имеет огромный опыт выступлений в Суперлиге - в частности, за киевский "Будивельник", каменский "Днепр-Азот" и "Днепр". В минувшем сезоне 36-летний защитник набирал 14,2 очка и делал 1,7 передачи в среднем за матч чемпионата АБКУ.

Новым тренером "Кремня" стала экс-наставник БК "Харьков" Борис Сагай. На этом посту он заменит Игоря Чигринова.