Команда НБА "Юта Джаз" подписала контракт с украинцем Боломбоем

Уроженец Украины и кандидат в национальную сборную страны Джоэль Боломбой подписал контракт с "Ютой", сообщает официальный сайт команды.

Условия соглашения не сообщаются.

22-летний форвард был выбран "Ютой" под 52-м номером драфта 2016 года. После этого он принял участие в Летней лиге НБА, где набирал набирал 7,6 очка и 5,9 подбора в среднем за игру.

Боломбой станет вторым украинским игроком в истории "Джаз". Ранее в этой команде несколько лет провел нынешний капитан сборной Украины Кирилл Фесенко.

Напомним, Джоэль Боломбой родился в 1994-м году в Донецке, его мать - россиянка, отец - конголезец. Спустя несколько лет после рождения сына семья эмигрировала в США, где Боломбой начал заниматься баскетболом.

Последние четыре года он провел в университете "Вебер Стейт", будучи в нем лидером команды. Боломбой зарекомендовал себя как специалист по блок-шотам и подборам.

В 2014-м году Боломбой выразил желание выступать за сборную Украины. Он приезжал на учебно-тренировочный сбор национальной команды, участвовал в товарищеских матчах, но перед чемпионатом мира получил травму и лишился шансов сыграть на турнире.