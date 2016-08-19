Сборная Украины по баскетболу выиграла турнир в Словакии

Сборная Украины по баскетболу стала победителем товарищеского турнира в Словакии, во время которого команды готовятся к отборочным матчам к чемпионату Европы-2017.

Украинская команда выиграла во всех трех матчах турнира - ранее у Словакии и Швейцарии, а сегодня у Дании. Счет встречи с датчанами - 90:71.

В составе сборной Украины самым результативным стал резервный центровой команды и игрок испанского "Обрадойро" Артем Пустовой. На его счету дабл-дабл - 25 очков и 13 подборов.

Дания - Украина - 71:90 (7:25, 24:22, 22:25, 18:18)

Украина: Пустовой (25 + 13 подборов), Отверченко (12), Фесенко (11 + 7 подборов), Конев (9), Корниенко (8 + 6 подборов), Бобров (9 + 8 подборов + 5 передач), Рябчук (8), Артамонов (5 + 4 передачи), Липовый (3), Мишула (0 + 4 подбора), Глебов (0).

Следующие товарищеские матчи сборная Украины проведет на турнире в Эстонии (24-26 августа).