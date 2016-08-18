Сборная Украины по баскетболу обыграла Швейцарию в товарищеском матче

Команда Евгений Мурзина дожала соперника в последней четверти игры.

Сборная Украины по баскетболу уверенно обыграла Швейцарию в матче товарищеского турнира, который проходит в Словакии. Счет матча - 91:75. Самым результативным игроком матча стал форвард французского "Кемпера" Вячеслав Бобров, набравший 17 очков. Напомним, вчера сборная Украины победила хозяев турнира, сборную Словакии. Завтра команда Евгения Мурзина сыграет с Нидерландами. Украина - Швейцария - 91:75 (27:19, 26:26, 13:14, 25:16) Украина: Бобров (17 + 6 передач), Корниенко (15 + 5 подборов), Липовый (11), Пустовой (10 + 8 подборов), Артамонов (9 + 5 передач), Конев (7), Фесенко (7), Глебов (6), Рябчук (5), Мишула (4), Отверченко (0), Конев (0).

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