Сборная Украины по баскетболу обыграла Словакию в товарищеском матче

Сборная Украины по баскетболу в очередном подготовительном матче к отборочному турниру Евробаскета-2017 победила Словакию со счетом 75:62.

Самыми результативными игроками в составе украинцев стали Кирилл Фесенко и Александр Липовый, набравший по 12 очков. Самым полезным - Максим Корниенко, у которого 15 баллов рейтинга эффективности.

Словакия - Украина - 65:72 (11:15, 23:20, 14:18, 17:19)

Украина: Фесенко (12 + 4 подбора), Липовый (12), Артамонов (8), Корниенко (8 + 8 подборов), Рябчук (8 + 4 подбора), Пустовой (6), Бобров (4 + 5 подборов), Лукашов (0 + 5 передач), Мишула (0), Глебов (0).

Завтра сборная Украины проведет следующий матч на турнире в Словакии. Соперником будет команда Швейцарии.

Напомним, ранее украинская команда провела пять товарищеских матчей, выиграв у Германии и Нидерландов и проиграв Германии, России и Грузии.