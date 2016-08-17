Сборная Украины по баскетболу проведет домашний матч с Косово в Вильнюсе

Как отмечает Федерация баскетбола Украины, 31 августа национальная сборная стартует в квалификационном этапе чемпионата Европы-2017. Ее первым соперником будет команда Болгарии, которую украинцы принимают в столичном Дворце спорта в 19:00.

"К сожалению, из запланированных трех домашних матчей наша сборная проведет в Украине лишь два. Причина кроется в том, что у Украины нет дипломатических отношений с Косово. Таким образом, домашний матч против Косово, который запланирован на 14 сентября, наша сборная проведет в Литве", - говорится в сообщении.

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16 августа предложение ФБУ сыграть в Вильнюсе официально удовлетворила FIBA.

Домашней ареной украинцев на один матч станет резервный зал Siemens Arena. Начало матча 14 сентября запланировано на 19:00.

Согласно расписанию матчей в квалификации к чемпионату Европы 2017, 3 сентября в 19:00 Косово проведет домашний матч с Украиной на своей территории - в Митровице в спортивном зале Minatori.