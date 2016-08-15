В новом сезоне украинской баскетбольной Суперлиги сыграет 10 команд

В следующем сезоне чемпионата Украины по баскетболу среди команд Дивизиона А (Суперлига) сыграет 10 команд. Об этом сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Ранее сообщалось, что в состав Суперлиги войдут "Химик" (Южное), "Кривбасс" (Кривой Рог), "Черкасские Мавпы", БК "Запорожье", "Будивельник" (Киев), "Днепр", "Кремень" (Кременчуг) и "Авантаж-Политехник" (Харьков).

Позже к ним добавились одесская "БИПА" и МБК "Николаев".

Таким образом, команды "Волыньбаскет" (Луцк), "Динамо" (Киев) и "Инфиз" (Киев), принимавшие участие в минувшем сезоне Суперлиги, в новом сезоне не заявились в соревнования.

Отмечается, что чемпионат традиционно пройдет в два этапа - регулярный чемпионат и плей-офф. В регулярном чемпионате команды сыграют три круга.

Старт сезона планируется 1 октября.