Сборная Украины уступила Грузии на баскетбольном турнире в Тбилиси

Сборная Украины по баскетболу уступила сборной Грузии в товарищеском турнире, который проходит в Тбилиси и служит командам возможностью подготовится к матчам отборочного турнира Евробаскета-2017.

Самым результативным в составе сборной Украины стал защитник "Днепра" Александр Мишула, набравший 17 очков. Как и в предыдущем матче с Россией, эффективен был Вячеслав Кравцов из испанской "Сарагосы" - на его счету 10 очков и 6 подборов.

Грузия - Украина - 73:69 (20:21, 14:13, 17:12, 11:11)

У: Мишула (17), Лукашов (11 + 5 передач), Кравцов (10 + 7 подборов), Рябчук (11 + 6 подборов), Корниенко (6), Фесенко (6 + 10 подборов), Бобров (5), Липовый (3 + 4 передачи), Конев (0), Артамонов (0), Петров (0), Отверченко (0).

Как сообщал УНИАН, в первом матче турнира сборная Украины уступила России. Завтра команда Евгения Мурзина сыграет свой последний матч на турнире в Тбилиси, соперник - сборная Нидерландов.