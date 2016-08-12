Сборная Украины проиграла России на баскетбольном турнире в Тбилиси

Сборная Украины по баскетболу проиграла России в первом матче товарищеского турнира в Тбилиси. Счет встречи 82:67 в пользу команды из РФ.

В составе Украины самым результативным стал форвард французского "Кемпера" (3-й дивизион) Вячеслав Бобров, набравший 14 очков. Кроме того, 13 очков и 6 подборов собрал центровой испанской "Сарагосы" Вячеслав Кравцов.

Также отметим, что в составе сборной России присутствовали все нынешние лидеры команды, в том числе один действующий и два бывших игрока НБА - Тимофей Мозгов, Сергей Карасев и Алексей Швед. На троих они набрали 35 очков.

Россия – Украина – 82:67 (22:13, 18:19, 25:21, 17:14)

У: Бобров (14), Кравцов (13 + 6 подборов), Рябчук (11), Мишула (9), Корниенко (7 + 6 подборов), Фесенко (5 + 5 подборов), Лукашов (4 + 5 подборов), Конев (4), Липовый (0), Отверченко (0), Артамонов (0).

Завтра сборная Украины проведет встречу с хозяевами турнира сборной Грузии.