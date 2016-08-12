Лидер "Кливленда" ЛеБрон Джеймс стал самым высокооплачиваемым баскетболистом мира

Лидер команды НБА "Кливленд Кавальерс" и действующий MVP (самый ценный игрок) финальной серии лиги ЛеБрон Джеймс согласовал со своим клубом условия нового контракта, сообщает ESPN.

Договор будет подписан на три года, а его сумма составит 100 миллионов долларов.

Новый контракт сделает ЛеБрона Джеймса самым высокооплачиваемым игроком НБА в рамках одного сезона. В течение чемпионата 2016/17 он получит почти 31 миллион долларов.

Отметим, что в минувшем сезоне самым высокооплачиваемым игроком был Коби Брайант из "Лос-Анджелес Лейкерс", который заработал по контракту 25 миллионов долларов. Джеймс с почти 23 миллионами долларов шел на втором месте.

В течение нынешнего межсезонья "Мемфис Гриззлис" побил зарплатный рекорд НБА, выдав своему защитнику Майку Конли самый большой контракт в истории лиги. Игрок подписал договор на пять лет с суммой в 153 миллиона долларов. Однако в пересчете на сезоны он будет получать меньше, чем Джеймс - в частности, в сезоне 2016/17 его зарплата составит 26,5 миллионов долларов.