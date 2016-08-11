Завтра баскетбольная сборная Украины сыграет с Россией на турнире в Грузии

Завтра сборная Украины по баскетболу начнет участие в товарищеском турнире в Тбилиси, который служит национальным командам подготовкой к отборочному турниру Евробаскета-2017. Об этом сообщает официальный сайт ФБУ.

Завтра, 12 августа, в 16:30 сборная Украины сыграет против России. На следующий день состоится встреча с командой Грузии, и в последний день турнира подопечные Евгения Мурзина проведут матч с Нидерландами.

Отметим, что на этот турнир сборная Украины поедет уже со своими двумя основными центровыми Вячеславом Кравцовым и Кириллом Фесенко, которые не ездили на товарищеские матчи в Германию.

Как сообщал УНИАН, ранее сборная Украины в течение двух дней сыграла в Вюрцбурге два матча со сборной Германии. Первый, в присутствии зрителей, завершился победой Украины. Во второй игре, которая прошла "за закрытыми дверьми", победа досталась хозяевам.