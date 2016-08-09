От известного турецкого баскетболиста отреклась семья из-за его политических убеждений

Отец турецкого баскетболиста клуба НБА "Оклахома-Сити" Энеса Кантера Мехмет Кантер написал открытое письмо, в котором заявил об отречении от сына из-за его политических взглядов. Об этом сообщает Eurohoops.

В середине июля в Турции состоялась попытка военного переворота, в организации которого власти страны обвиняют Фетхуллаха Гюлена. Вместе с тем, Кантер всегда поддерживал Гюлена и был противником политики нынешнего президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Я предупреждал Энеса, но он не перестал писать твиты против нашего президента и народа Турции. Наша семья не поддерживает его неуважительные высказывания. Я и семья Кантеров отрекаемся от Энеса. Хотим принести извинения нашему президенту и народу Турции за то, что воспитали такого сына", – написал в письме Кантер-старший.

Вместе с тем, Энес Кантер выразил разочарование таким поступком семьи, но заявил, что продолжает верить в своего наставника. По словам баскетболиста, его любовь к Фетхуллану Гюлену больше, чем к своей семье.

"Сегодня я потерял мать, отца, братьев и сестер, мою семью и всех родственников. Мой собственный отец попросил меня изменить мою фамилию. Моя мать, которая дала мне жизнь, отреклась от меня. Мои братья и сестры, с которыми мы срослись, игнорируют меня. Мои родственники не хотят видеть меня снова.

Для деятельности Гюлена, которая создавалась слезами верных и преданных людей, не один, а тысячи Энесов могут быть принесены в жертву. Я бы пожертвовал своей матерью, отцом и всей семьей ради Гюлена", - написал Кантер в ответном письме, подписавшись как Энес (Кантер) Гюлен.

Напомним, 24-летний Энес Кантер выступает в НБА с 2011 года. В минувшем сезоне он провел в регулярном чемпионате НБА максимально возможные 82 матча, набирая 12,7 очка и 8,1 подбора в среднем за игру. В прошлом Кантер также выступал за сборную Турции.