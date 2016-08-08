Сборная Украины U-18 проиграла в финале чемпионата Европы по баскетболу

Сборная Украины по баскетболу U-18 уступила сборной Черногории в финальном матче чемпионата Европы в Дивизионе Б. Игра завершилась со счетом 72:83.

Самым результативным игроком финала стал экс-защитник БК "Киев", а ныне представитель американской школы Хиллкрест Илья Тыртышник, набравший 19 очков.

Кроме того, центровой команды Дмитрий Скапинцев из "Черкасских Мавп" вошел в символическую пятерку чемпионата Европы по версии ФИБА.

Украина U-18 - Черногория U-18 - 72:83 (22:16, 12:27, 20:24, 18:16)

У: Тыртышник (19), Немцу (14), Николенко (13), Скапинцев (12 + 10 подборов), Горобченко (8 + 7 подборов + 4 передачи).

Как сообщал УНИАН, ранее сборная Украины разгромила в полуфинале чемпионата Европы команду Венгрии и заполучила на следующий год место в Дивизионе А.