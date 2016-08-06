Сборная Украины U-18 вышла в финал чемпионата Европы в Дивизионе Б

Юношеская сборная Украины по баскетболу обыграла сборную Венгрии в полуфинале чемпионата Европы U-18 в Дивизионе Б. Счет матча - 78:58.

Это победа позволила подопечным Александра Вороны не только выйти в финал турнира, но и гарантировать украинской команде U-18 место в Дивизионе А на следующий год.

Читайте такжеМолодежная сборная Украины завершила Евробаскет U-20 на восьмом местеЛучшим игроком матча стал форвард "Черкасских Мавп" Дмитрий Скапинцев, который также выступал в нынешнем году за молодежную сборную Украины (U-20). Сегодня на его счету 15 очков и 9 подборов.

Отметим, что в течение чемпионата Европы сборная Украины U-18 проиграла лишь один из семи матчей - сборной Грузии в групповому турнире. Вместе с тем, на тот же этапе соревнований "желто-синие" обыграли Англию (74:65), Албанию (80:53), Словакию (78:61) и Шотландию (92:65), а в четвертьфинале - Чехию (67:62).

В финале чемпионата Европы, который состоится завтра, Украина сыграет с Черногорией или Словакией.