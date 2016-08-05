Победный трехочковый Карри признан самый ярким моментом сезона НБА (видео)
НБА представила Топ-10 самых ярких момента предыдущего сезона для разыгрывающих.
Победный трехочковый бросок защитника "Голден Стейт Уорриорс" Стефена Карри в матче с "Оклахома-Сити Тандер" признан самым ярким моментом в прошедшем сезоне НБА.
За 0,6 секунды до конца овертайма при счете 118:118 Карри, едва переступив центр площадки, сделал бросок, который принес победу его команде.
Читайте также"Кливленд" впервые в истории стал чемпионом НБАТакже в тройку лучших попали эпизоды с участием защитников "Оклахомы-Сити" Рассела Уэстбрука и "Кливленда" Кайри Ирвинга.
Напомним, "Голден Стейт Уорриорс" в прошедшем сезоне установили абсолютный рекорд НБА по количеству побед в регулярном чемпионате. Команда из Окленда выиграла 73 матча, уступив лишь в девяти.
Стефен Карри был признан самым ценным игроком чемпионата.
В финале НБА "Голден Стейт" проиграл "Кливленд Кавальерс" со счетом 3:4 в серии.