Победный трехочковый Карри признан самый ярким моментом сезона НБА (видео)

Победный трехочковый бросок защитника "Голден Стейт Уорриорс" Стефена Карри в матче с "Оклахома-Сити Тандер" признан самым ярким моментом в прошедшем сезоне НБА.

За 0,6 секунды до конца овертайма при счете 118:118 Карри, едва переступив центр площадки, сделал бросок, который принес победу его команде.

Читайте также"Кливленд" впервые в истории стал чемпионом НБАТакже в тройку лучших попали эпизоды с участием защитников "Оклахомы-Сити" Рассела Уэстбрука и "Кливленда" Кайри Ирвинга.

Напомним, "Голден Стейт Уорриорс" в прошедшем сезоне установили абсолютный рекорд НБА по количеству побед в регулярном чемпионате. Команда из Окленда выиграла 73 матча, уступив лишь в девяти.

Стефен Карри был признан самым ценным игроком чемпионата.

В финале НБА "Голден Стейт" проиграл "Кливленд Кавальерс" со счетом 3:4 в серии.