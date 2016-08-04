ФИБА: Попытка военного переворота в Турции не помешает проведению Евробаскета-2017

Президент ФИБА-Европа Тургай Демирель выразил уверенность, что у Турции не возникнет проблем при проведении чемпионата Европы по баскетболу в 2017 году. Об этом сообщает Eurohoops.

Функционер считает, что попытка военного переворота в Турции, которая унесла жизни более 300 человек, не должна стать препятствием для проведения в этой стране Евробаскета-2017.

"За последние две недели я получил множество звонков и сообщений о неудавшемся военном перевороте в Турции. Различные федерации и весьма значимые имена в европейском баскетболе высказали свою обеспокоенность ситуацией в Турции. В то же время, они выказали восхищение турецким народом, который бесстрашно вышел на улицы и выступил против беззаконного, нелегитимного переворота", - заявил Демирель.

"У Турции есть хорошая репутация по проведению подобных турниров. Ни одна из федераций не ставит под вопрос нашу способность принять этот форум. Я получил множество позитивных откликов, указывающих на отсутствие беспокойства на предмет того, что именно Турция проведет Евробаскет-2017. Мы проведем его без лишних проблем. Жеребьевка чемпионата состоится в нашей стране 22-го ноября.", — добавил спортивный чиновник.

Напомним, Евробаскет-2017 должен пройти в четырех странах - Турции, Румынии, Финляндии и Израиле. Турецкая часть соревнований должна пройти на двух аренах в Стамбуле - одна из них примет поединки групповой стадии соревнований, другая - финальную часть, в том числе решающий матч турнира.

Добавим, что у ФИБА уже есть опыт переноса чемпионата Европы из одной страны в другие. Евробаскет-2015 изначально должен был пройти в Украине, но был перенесен во Францию, Германию, Хорватию и Латвию.