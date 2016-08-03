Одесская "БИПА" усилилась защитником баскетбольной сборной Украины

Одесская "БИПА", выступающая в чемпионате Украины по баскетболу, усилила состав двумя украинскими баскетболистами, сообщает официальный сайт клуба.

Новичком команды Вадима Пудзырея стал защитник сборной Украины Клим Артамонов, который минувший сезон провел в "Черкасских Мавпах". В прошедшем чемпионате 22-летний игрок набирал 9,0 очка, 3,5 подбора и 6,8 передач в среднем за игру Суперлиги.

Также "БИПА" подписала контракт с тяжелым форвардом из киевского "Динамо" Анатолием Челованом. Его статистика в прошлом сезоне Суперлиги составила 11,0 очка и 7,6 подбора в среднем за матч.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно о том, что "БИПА" укрепила состав американским защитником Кеннетом Фанденберком и украинским форвардом Ярославом Кадыгробом.