"Барселона" собирается провести уникальный мультиспортивный трансфер

Каталонская "Барселона" в ближайшее время должна провести уникальный в мире спорта обмен, задействовав свое футбольное и баскетбольное подразделение, сообщает eurohoops.net.

Целью каталонцев является венгерский защитник баскетбольного клуба "Баскония" Адам Ханга. "Барселона" его приобретет, заплатив определенную сумму денег "Басконии", а также отдав нескольких футболистов в футбольный клуб "Алавес".

Отмечается, что "Баскония" и "Алавес" находятся в одном городе, Витория. Кроме того, у клубов один и тот же владелец - Хосеан Керехете.

Добавим, что в структуру ФК "Барселона" кроме футбола входят команды по другим видам спорта - в частности, баскетболу, гандболу, хоккею на льду и регби.