Одесская "БИПА" усилила состав американцем из киевского "Динамо"

Одесская "БИПА" подписала контракт на следующий сезон с американским защитником Кевином Фанденберком, сообщает "Планета Баскетбол".

23-летний баскетболист провел минувший сезон в киевском "Динамо", став вице-чемпионом Украины. Он набирал 12,4 очка, 3,8 подбора и 3,5 передачи в среднем за игру украинской Суперлиги.

Также сообщается, что "БИПА" усилилась экс-защитником каменского "Днепр-Азота" и ивано-франковской "Говерлы" Ярославом Кадыгробом.

Напомним, клуб "БИПА" была основана год назад и заняла по итогам чемпионата Украины седьмое место среди девяти команд.