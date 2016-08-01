Одесская "БИПА" усилила состав американцем из киевского "Динамо"
13:31, 01 августа 2016Баскетбол
194
Кеннет Фанденберк проведет второй сезон в украинской баскетбольной Суперлиге.
Фанденберк продолжит карьеру в Одессе / БК "Кривбасс"
Одесская "БИПА" подписала контракт на следующий сезон с американским защитником Кевином Фанденберком, сообщает "Планета Баскетбол".
23-летний баскетболист провел минувший сезон в киевском "Динамо", став вице-чемпионом Украины. Он набирал 12,4 очка, 3,8 подбора и 3,5 передачи в среднем за игру украинской Суперлиги.
Также сообщается, что "БИПА" усилилась экс-защитником каменского "Днепр-Азота" и ивано-франковской "Говерлы" Ярославом Кадыгробом.
Напомним, клуб "БИПА" была основана год назад и заняла по итогам чемпионата Украины седьмое место среди девяти команд.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter