Сборная Украины по баскетболу обыграла в товарищеском матче Германию

Сборная Украины по баскетболу выиграла товарищеский матч у сборной Германии, который прошел в немецком городе Вюрцбург. Счет игры - 83:77.

Самым результативным игроком встречи стал защитник "Днепра" Александр Мишула, набравший 22 очка. Стоит также заметить, что украинцы играли не в оптимальном составе - по разным причинам команде Евгения Мурзина не Читайте такжеСкандал в украинском баскетболе: трех игроков неожиданно отчислили из сборнойсмогли помочь центровые Вячеслав Кравцов, Кирилл Фесенко и форвард Максим Корниенко. Их участие ожидается в следующих встречах.

Это была первая подготовительная игра сборной Украины перед стартом в отборочном турнире к Евробаскету-2017, который начнется в конце августа.

Германия - Украина - 77:83 (20:18, 21:23, 10:16, 26:26)

У: Мишула (22), Бобров (14), Пустовой (9), Артамонов (9 + 5 передач), Липовый (8), Лукашов (7 + 6 передач), Конев (5 + 5 подборов), Рябчук (4), Отверченко (3), Петров (2 + 6 подборов), Сандул (0).