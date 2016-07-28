Чемпион НБА "Кливленд" договорился о новом контракте со своим главным тренером

Команда "Кливленд Кавальерс", являющаяся действующим чемпионом НБА, договорился со своим главным тренером Тайроном Лью о заключении нового пятилетнего контракта, сообщает ESPN.

Согласно информации The Verical, по договору Лью получит 35 миллионов долларов.

Читайте такжеПарад в честь победы "Кливленда" в НБА собрал более миллиона человек (фоторепортаж)Это первый контракт Лью в качестве главного тренера команды. Ранее он работал по соглашению ассистента наставника команды.

Напомним, Тайрон Лью начинал минувший сезон в качестве помощника главного тренера "Кливленда" Дэвида Блатта, но посреди сезона Блатт был уволен, а Лью предложили занять его место.

Под руководством молодого специалиста "Кливленд" впервые в своей истории стал чемпионом НБА, обыграв в финальной серии "Голден Стейт Уорриорс" со счетом 4:3.