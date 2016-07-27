Знаменитый баскетболист Стаудемайер объявил об окончании карьеры в НБА

Знаменитый американский центровой Амаре Стаудемайер объявил о завершении карьеры в Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает ESPN.

Это произошло на следующий день после того, как баскетболист подписал контракт с командой НБА "Нью-Йорк Никс". 33-летний Стаудемайер объяснил, что для него было важно завершить карьеру, будучи игроком именно этой команды.

В течение 13-летней карьеры в НБА Стаудемайер выступал за "Финикс Санс", "Нью-Йорк Никс", "Даллас Маверикс" и "Майами Хит".

Лучшие годы Амаре прошли в "Финиксе", где он играл в 2002-2010 годах. В середине прошлого десятилетия "Санс" считались самой яркой командой лиги, которая к тому же регулярно, но безуспешно боролась за чемпионский титул. Стаудемайер составлял трио лидеров "Финикса" вместе с плеймейкером Стивом Нэшом и форвардом Шоном Мэрионом.

Позже центровой провел пять лет в "Нью-Йорке", но его годы в этой команде были омрачены постоянными травмами.

В 2003 году Стаудемайер был признан лучшим новичком НБА, а в 2005-м и с 2007-го по 2011-й годы выбирался на Матч звезд НБА.

Как сообщал УНИАН, ранее о завершении карьеры объявил легендарный центровой "Сан-Антонио" Тим Данкан.