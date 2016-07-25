Клуб украинской баскетбольной Суперлиги на грани исчезновения

Луцкий баскетбольный клуб "Волыньбаскет", выступавший в минувшем сезоне в украинской Суперлиге, может прекратить существование, сообщает "Волинське агентство розслідувань".

У клуба тяжелое финансовое положение, поскольку спонсор, помогавший команде в двух минувших сезонах, больше не намерен вкладывать в "Волыньбаскет" деньги. Иных финансовых партнеров у клуба нет.

Отмечается, что бюджет клуба для прохождения следующего сезона в Cуперлиге должен составлять 6-7 миллионов гривен. В связи с этим, "Волыньбаскет" надеется заполучить генерального спонсора, который бы Читайте такжеПрезидент ФБУ подтвердил вхождение "Будивельника" и "Днепра" в Суперлигувыделил эту сумму.

Альтерантивный вариант выживания - финансовая помощь ряда компаний из Волынской области. Также подчеркивается, что если бы все жители области сбросились на содержание клуба по 10 гривен, следующий сезон в Суперлиге для него был бы обеспечен.

Напомним, "Волыньбаскет" в 2012 году выиграл чемпионат Высшей лиги, которая является вторым украинским дивизионом. В 2015 году луцкая команда дебютировала в Суперлиге, где по итогам сезона заняла восьмое место среди девяти команд.