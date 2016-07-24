Молодежная сборная Украины завершила Евробаскет U-20 на восьмом месте

Молодежная сборная Украины завершила на восьмом месте чемпионат Европы U-20, который прошел в Хельсинки.

После поражения в четвертьфинале от сборной Германии подопечные Максима Михельсона проиграли обе встречи за 5-8 место на турнире. В субботу украинцы уступили сборной Латвии со счетом 62:84, а сегодня проиграли Чехии - 103:105.

Читайте такжеМолодежная сборная Украины по баскетболу проиграла в четвертьфинале чемпионата ЕвропыЛучшим бомбардиром сборной Украины на турнире стал защитник команды американской студенческой лиги NCAA "Канзас Джейкоукс" Святослав Михайлюк, на его счету 14,9 очка в среднем за игру.

Самым эффективным игроком команды стал защитник "Черкасских Мавп" Александр Кобец, набиравший 12,0 балла рейтинга эффективности в среднем за матч.