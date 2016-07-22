Молодежная сборная Украины по баскетболу проиграла в четвертьфинале чемпионата Европы

В Хельсинки завершился матч 1/4 финала молодежного Евробаскета, в котором сборная Украины (U-20) проиграла команде Германии и выбыла из борьбы за медали, сообщает официальный сайт соревнований.

Игра завершилась со счетом 52:64.

Украинцы прекрасно провели первую половину игры, выиграв ее с общим преимуществом в 6 очков - 28:22 и удерживали свой перевес до середины третьей четверти. Но, начиная с 26-й минуты, наша команда постепенно отдала инициативу сопернику.

По итогам третьей 10-минутки немцы сравняли счет, а в заключительной четвертой четверти матча устроили форменный разгром подопечным Максима Михельсона обыграв их с двукратным преимуществом - 24:12.

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Самым результативным игроком матча в составе сборной Украины стал Святослав Михайлюк, на счету которого 12 очков.

Германия U-20 — Украина U-20 64:52 (10:12, 12:16, 18:12, 24:12)

Украина: Сидоров (5 + 7 передач), Михайлюк (12 + 4 перехвата + 4 потери), Балабан (5), Тарасенко (9 + 8 подборов), Скапинцев (5) — старт; Зотов (3), Кобец (3 + 7 подборов), Павлов (10), Лебединцев, Мирошниченко.