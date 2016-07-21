Украинской и российский клубы сыграют в баскетбольной Лиге чемпионов

В результате первой в истории жеребьевки баскетбольной Лиги чемпионов ФИБА соперников по групповому этапу получил чемпион Украины "Химик", сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Южненцы сыграют в группе B. Соперниками будут "Каршияка" (Турция), "Венеция" (Италия), "Автодор" (Россия), "Маккаби" (Израиль Ришон Ле-Цион) и "Ле Ман" (Франция).

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Еще два соперника определятся в квалификационных раундах. Это будут победитель пары "Катайа" (Финляндия)/"Содерталье" (Швеция) - "Шарлеруа" (Бельгия) и победитель пары "Лукойл-Академик" (Болгария) - "Орадя" (Румыния)/"Приевидза" (Косово).

Как сообщал УНИАН, баскетбольная Лига чемпионов под эгидой Международной федерации баскетбола (ФИБА) впервые пройдет в сезоне 2016/17.