В американском городе Сан-Антонио ввели День легендарного баскетболиста Тима Данкана
Ежегодно 21 июля город будет отмечать праздник в честь экс-игрока "Сан-Антонио Сперс".
В американском городе Сан-Антонио (штат Техас) с сегодняшнего дня ежегодно 21 июля будут праздновать День Тима Данкана, сообщает The Score.
Соответствующее заявление сделала мэр города-миллионника Иви Тэйлор.
The banner is up & the picture taking has begun! #TimDuncanDay tomorrow. @spurs@COSAGOV@BeDowntown@COSAdiversitypic.twitter.com/ulEEuNuS3B— Mayor Ivy R Taylor (@IvyRTaylor) 20 июля 2016 г.
Всю свою карьеру Данкан провел в "Сан-Антонио", будучи выбранным Читайте такжеОдин из лучших баскетболистов в истории НБА объявил об окончании карьерыпод первым номером драфта НБА 1997 года.
Он провел в лиге 19 сезонов, выиграв пять чемпионских титулов. Дважды Данкан признавался самым ценным игроком (MVP) регулярного чемпионата НБА, еще трижды он становился MVP финальной серии в лиге.
Форвард занимает четырнадцатое место в истории НБА по набранным очкам, а также шестое место по подборам. По мнению большинства ведущих экспертов НБА, он является лучшим тяжелом форвардом в истории Ассоциации.