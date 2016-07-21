В американском городе Сан-Антонио ввели День легендарного баскетболиста Тима Данкана

В американском городе Сан-Антонио (штат Техас) с сегодняшнего дня ежегодно 21 июля будут праздновать День Тима Данкана, сообщает The Score.

Соответствующее заявление сделала мэр города-миллионника Иви Тэйлор.

Всю свою карьеру Данкан провел в "Сан-Антонио", будучи выбранным Читайте такжеОдин из лучших баскетболистов в истории НБА объявил об окончании карьерыпод первым номером драфта НБА 1997 года.

Он провел в лиге 19 сезонов, выиграв пять чемпионских титулов. Дважды Данкан признавался самым ценным игроком (MVP) регулярного чемпионата НБА, еще трижды он становился MVP финальной серии в лиге.

Форвард занимает четырнадцатое место в истории НБА по набранным очкам, а также шестое место по подборам. По мнению большинства ведущих экспертов НБА, он является лучшим тяжелом форвардом в истории Ассоциации.