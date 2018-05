В американском городе Сан-Антонио ввели День легендарного баскетболиста Тима Данкана

В американском городе Сан-Антонио (штат Техас) с сегодняшнего дня ежегодно 21 июля будут праздновать День Тима Данкана, сообщает The Score.

Соответствующее заявление сделала мэр города-миллионника Иви Тэйлор.

The banner is up & the picture taking has begun! #TimDuncanDay tomorrow. @spurs@COSAGOV@BeDowntown@COSAdiversitypic.twitter.com/ulEEuNuS3B