Евробаскет-2017: сборная Украины проведет оба матча против Косово на нейтральной площадке

Оба поединка отборочного турнира к Евробаскету-2017 против сборной Косова национальная команда Украины проведет на нейтральной площадке, сообщает Sport Arena.

Непризнание Украиной балканского государства на официальном уровне и отсутствие дипломатических отношений с ним не позволят нашей стране принять делегацию из Косова — и, соответственно, также вынудят косовар проводить формально домашний поединок с нашей командой на территории другой страны.

По предварительной информации, руководство Федерации баскетбола Украины рассматривает возможность проведения номинально домашнего матча со сборной Косова в Литве, Латвии или Польше.

Читайте такжеСкандал в украинском баскетболе: трех игроков неожиданно отчислили из сборнойНапомним, что квалификация Евробаскета-2017 станет первым международным турниром под эгидой ФИБА, в котором косовары примут участие как отдельное государственное образование.

Отборочный турнир к Евробаскету-2017 пройдет с 31 августа по 17 сентября. Сборная Украины попала в группу к Словении, Болгарии и Косово. Выездной матч против Косова состоится 3 сентября, домашний - 14 сентября.

Примечательно что сборная Украины по футболу также попала в одну отборочную группу с Косово в отборочном турнире к чемпионату мира 2018 года.