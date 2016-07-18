Президент ФБУ подтвердил вхождение "Будивельника" и "Днепра" в Суперлигу

Киевский "Будивельник" и "Днепр" находятся в шаге от вступления в баскетбольную Суперлигу. Об этом в интервью basket.com.ua сообщил президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский.

"Тот же "Будивельник" практически одной ногой в чемпионате Украины, им осталось решить свои вопросы с задолженностью перед игроками и этот вопрос на моем личном контроле. У "Днепра" нет проблем с украинцами, но есть сложности с парой легионеров, которые оказались жуликами, но думаю и этот вопрос решится", - сказал Бродский.

Он также добавил, что в ближайшее время должен решиться вопрос об участии в Суперлиге команд из Кременчуга и Харькова.

Читайте такжеЮжненский "Химик" попал в групповой этап Лиги чемпионов"Из Кременчуга приезжали спонсоры, которые хотят играть, рассчитываю на то, что и с мэром мы найдем взаимопонимание. Харьковский "Политехник" по спортивному принципу пробился в Суперлигу и собирается в ней играть", - добавил функционер.

По словам Бродского, МБК "Николаев", который несколько недель назад лишился своего президента, также должен принять участие в следующем сезоне Суперлиги.

Напомним, что кроме этих команд, на данный момент ничего не угрожает выступлению в следующем сезоне Суперлиги южненскому "Химику", "Черкасским Мавпам", криворожскому "Кривбассу", БК "Запорожье" и одесской "Бипе".