Украинская "молодежка" разгромила Сербию на на Евробаскете U-20

Молодежная сборная Украины разгромила сборную Сербии со счетом 90:69 во втором матче группового турнира чемпионата Европы U-20.

Как и в первой игре против Словении, самым результативным игроком украинской команды стал защитник "Черкасских Мавп" Александр Кобец. Однако в ключевом отрезке игры с наилучшей стороны себя проявил, прежде всего, плеймейкер киевского "Будивельника" Виталий Зотов, на счету которого по итогам встречи оказалось 13 очков и 5 передач.

Украина - Сербия - 90:69 (25:14, 21:20, 23:14, 21:21)

У: Кобец (20), Павлов (17), Зотов (13 + 5 передач), Михайлюк (12 + 7 потерь), Скапинцев (9), Балабан (8).

Напомним, вчера сборная Украины в первом матче чемпионата на последних секундах уступила Словении.

Послезавтра украинцы сыграют последний матч группового турнира на Евробаскете, где соперником команды Максима Михельсона станет команды Латвии. По регламенту соревнований, в 1/8 финала попадут все участники группового этапа.